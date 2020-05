Ex Ilva: sindacati, sciopero generale di 4 ore lunedì, in concomitanza con tavolo Mise**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Lunedì sciopero generale in tutti gli stabilimenti del gruppo ArcelorMittal in concomitanza con l'incontro convocato dal ministero dello Sviluppo economico. A proclamarlo sono le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm. Allo stabilimento Ex Ilva di Taranto lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore del primo turno e le ultime 4 ore del secondo turno.