Falcone: Taradash, 'come mai Lodato l'anno scorso non fece nomi e ora accusa Contrada?'

Palermo, 21 mag. (Adnkronos) – "Domanda ad Andrea Purgatori. Ci può spiegare come mai Saverio Lodato da lui intervistato l'annos corso gli disse che Falcone non aveva fatto alcun nome mentre ieri ha detto che aveva accusato Contrada?". Lo scrive su Twitter Marco Taradash parlando della trasmissione 'Atlantide' andata in onda ieri sera su La7. Il giornalista Lodato ha detto che Falcone 31 anni fa gli avrebbe fatto il nome di Bruno Contrada parlando delle 'menti raffinatissime' dopo l'attentato all'Addaura.