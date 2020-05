Fase 2: Conte, 'abbiamo compiuto la scelta giusta per contrasto epidemia'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Forse non tutti avrebbero assunto decisioni così sofferte, tuttavia, dopo 3 mesi esatti dal primo contagio all'ospedale di Codogno, possiamo affermare di aver compiuto la scelta giusta, l'unica in grado di contrastare" il diffondersi del virus "sull'intero territorio nazionale. Oggi sostengo una scelta altrettanto coraggiosa per un rapido ritorno alla normalità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio.