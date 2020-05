Fase 2: Conte ai giovani, 'fondamentale rispetto distanza sicurezza, non e' tempo di movide'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Siamo in condizione di affrontare con fiducia e responsabilità il ritorno alla normalità. Tutti ora conosciamo meglio il virus, le misure" atte a tenerlo a bada. "Mi rivolgo a tutti, ai giovani in particolare di cui comprendo l'entusiasmo: in questa fase più che mai rimane fondamentale" rispettare le regole di "distanziamento sociale e adozione di dispositivi di sicurezza. Non è il tempo della movida e degli assembramenti, bisogna fare attenzione perché esporre se stessi vuol dire anche esporre i proprio cari" ai rischi di contagio. Così il premier Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio.