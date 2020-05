Fase 2: Conte, 'intervento M5S? Io non ho aizzato nulla'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "C'è stato un intervento della Meloni e credo di un altro esponente dell'opposizione, si è insinuato che io in qualche modo condividessi" l'intervento in Aula del deputato grillino Riccardo Ricciardi che ha innescato la bagarre alla Camera, "io non ho aizzato proprio nulla. Ogni rappresentante di partito fa i suoi interventi che ovviamente non vengono condivisi" dal premier, "è stato sempre così". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti al Senato ripreso da NewsMediaset.