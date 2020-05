Fase 2: Conte, 'nuovo fondo per strutture semiresidenziali per diasabili'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Nel dl rilancio "prevediamo, poi, misure specifiche per le persone con disabilità. Aumentiamo di 12 giornate i permessi retribuiti complessivi nei mesi di maggio e giugno per le persone con disabilità e i loro familiari. Stanziamo anche 150 milioni di euro complessivi in favore del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno, e di un nuovo Fondo di sostegno per le strutture semi-residenziali dedicate alle persone con disabilità". Lo ha illustrato il premier Giuseppe Conte, nell'Aula di Montecitorio.