Fase 2: Lollobrigida, 'se Fiano e Pd vogliono in piazza anche loro il 2 giugno'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Secondo il collega Fiano la mobilitazione del centrodestra per il prossimo 2 giugno è sbagliata perché la Festa della Repubblica è di tutti gli italiani e non di una sola parte politica. Come mai allora né il Pd né gli altri partiti di maggioranza hanno organizzato qualcosa per celebrarla? Nessuno glielo impedirebbe (altri eventuali Dpcm di Conte permettendo…)”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.