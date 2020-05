Fase 2: Provenzano, 'responsabilità e sobrietà da chi rappresenta istituzioni'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Il Paese ancora ogni giorno piange decine di morti di coronavirus e questo dovrebbe richiamare tutti i cittadini ma in prima luogo chi rappresenta le istituzioni ad una responsabilità ma anche ad una sobrietà nei comportamenti pubblici. Lo dico prima di tutto anche a me stresso. Non dobbiamo alimentare le polemiche. Credo che noi ci troviamo ancora in una fase molto difficile". Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano ai microfoni di Rai Radio1 'In Vivavoce' commentando la bagarre in aula oggi.

"Siamo usciti dalla fase più acuta dell'emergenza sanitaria ma entriamo in una crisi economica e sociale. Il Governo ha messo in campo delle risorse senza precedenti per far fronte alla situazione. Alimentare lo scontro politico in questo momento ci distoglie da quello che dovrebbe essere la priorità di tutti noi, maggioranza e opposizione", sottolinea Provenzano.