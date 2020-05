Eni: la High Court of Justice nega la propria giurisdizione su Opl 245

Roma, 22 mag.(Adnkronos) – Eni prende atto con soddisfazione che la High Court of Justice di Londra ha negato la propria giurisdizione in materia di Opl245, respingendo la causa promossa dal Governo Federale della Nigeria. La competenza, riferisce una nota del gruppo energetico, rimane quindi in capo al solo Tribunale italiano, dove si attende la sentenza. Eni ricorda che nell’ottobre 2019 il Dipartimento di giustizia americano, e più recentemente la Securities and Exchange Commission americana, avevano chiuso le proprie indagini sull’operazione Opl245 senza intraprendere alcuna azione.