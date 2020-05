Fase 2: Unioncamere PiLoVEr, 'imprese turismo nel 2020 perderanno quasi 45% fatturato'

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – Le imprese del turismo saranno quelle più colpite dagli effetti del covid19 nel 2020 e nell'area Pilover (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) avranno una perdita del fatturato del 44,8% rispetto al 2019.

E' quanto emerge da una ricerca delle quattro Unioncamere regionali. Nell’area Pilover, il turismo vale circa l’11 per cento del pil complessivo e qui si concentrano quasi il 40% delle presenze turistiche in Italia.

Per il turismo dovrebbe essere "messo in atto un progetto come quello realizzato in occasione di Industria 4.0", ritiene Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere Emilia Romagna durante l'evento dedicato agli impatti del covid19 sulle imprese dell'area. "Per alcuni settori sembra che il peggio sia passato ma per il turismo ora le azioni da attivare sono fondamentali".