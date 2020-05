Falcone: Ronzulli, 'oggi mafia trova terreno fertile in difficoltà per pandemia'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Nell’anniversario della strage di Capaci, oggi più che mai dobbiamo onorare il sacrificio del giudice Giovanni Falcone e degli uomini della scorta proseguendo la lotta incondizionata e senza resa alla mafia. Oggi, a causa della crisi sanitaria che si è tradotta in crisi economica e sociale, la mafia agisce con più facilità nell’ombra, nel silenzio, nella paura. Approfittando di una pandemia che immobilizza il settore produttivo e quindi il lavoro, le mafie hanno terreno fertile per collocare i loro immensi capitali illeciti”. Lo scrive Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, sui suoi profili social.

“La mafia -aggiunge- sfrutta le fragilità di questa crisi, soprattutto nei contesti più vulnerabili, come il Sud Italia, per sostituirsi alle banche attraverso l’usura, alle imprese o agli uffici di collocamento per chi, come tanti italiani, perde il lavoro.

Per evitare che questa emergenza lasci pieno spazio al potere delle organizzazioni criminali, lo Stato deve agire ora aiutando le imprese in crisi, prima che sia un clan a offrire il suo 'aiuto' strozzino, o peggio ancora, a rilevare l’esercizio commerciale. Facciamo memoria della grandezza dei servitori dello Stato, non limitandoci ad essere passivi depositari del loro messaggio, ma accogliendone attivamente il testimone!”