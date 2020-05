Fase 2: Mulè, 'Atlantia, Alitalia e scuola, nel governo maionese impazzita'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Qualcosa non quadra, troppe trattative intorno a questo governo. Prima quella Di Matteo-Bonafede, ora il sottosegretario Cancellieri che attacca il ministro De Micheli sulla vicenda Atlantia chiedendo di 'tirar fuori il dossier fatto insieme ad Aspi in una sorta di trattativa' lasciando intendere ricatti al governo da parte di Atlantia. Nel frattempo, su Alitalia, si assiste a un indecente caccia alla poltrona da parte dei 5Stelle". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato Fi e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato.

"Una maionese impazzita di polemiche e fuoco incrociato -aggiunge- che rende bene l’idea della classe dirigente chiamata a governare il Paese: divisa su tutto (last but not least il dramma ‘scuola’) unita solo dalla poltrona.

È questo il loro concetto di rilancio, quello di rilanciare sull’occupazione dei posti di potere”.