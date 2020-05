Scuola: Granato (M5S), 'bene Marcucci su selezione ma no soluzioni pasticciate'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "La linea del Movimento 5 Stelle sulla scuola e sui concorsi in particolare, non cambia. Il merito resta l'elemento centrale ed imprescindibile per accedere al ruolo di insegnante. Accogliamo comunque con favore le parole del capogruppo del Partito democratico Andrea Marcucci, che dichiara di non voler rinunciare al merito ed alla selezione". Lo afferma Bianca Laura Granato, capogruppo M5S in commissione Istruzione al Senato.

"Su questa base -aggiunge- è possibile trovare un accordo, purché la selezione sia davvero meritocratica e che si evitino soluzioni pasticciate. Restiamo aperti al dialogo ed al confronto, ma indisponibili a derogare a questi principi".