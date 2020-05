Coronavirus: Gori, 'bilancio tragico Lombardia, al Sud sarebbe andata molto peggio'

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – "In Lombardia siamo sempre stati considerati i primi della classe, però ci siamo presentati impreparati all'interrogazione. È normale che il resto della scolaresca provi una certa soddisfazione. Però non credo che ci sia un forte sentimento contro la Lombardia o il Nord. Il bilancio è tragico perché i focolai sono scoppiati qui. Se fosse successo al Sud sarebbe andata molto peggio". Così il sindaco di Bergamo Giorno Gori interviene sul quotidiano La Stampa.

Eppure Luca Zaia ha detto che c'è chi fa dello sciacallaggio contro il Nord. "Se si riferiva al discorso di Riccardo Ricciardi in Aula, gli do ragione. Una polemica così sguaiata, irridente e fuori luogo è un regalo a Fontana e alla Lega e finisce per rafforzarli", conclude Gori nell'intervista.