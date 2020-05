Coronavirus: in Lombardia cig marzo-aprile +184% rispetto ad anni crisi

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Mai viste tante richieste di cassa integrazione in Lombardia. Le ore richieste di cig ordinaria, straordinaria e in deroga, nel bimestre marzo-aprile 2020, sono il 184,1% in più di quelle richieste nel I trimestre 2010, ovvero negli anni della grande crisi. In particolare, le ore di cassa ordinaria nel bimestre sono il 302,9% in più di quelle richieste nel quarto trimestre del 2009. A rilevarlo è il bollettino dell’Osservatorio Cassa integrazione guadagni della Cisl Lombardia, che ha messo a confronto i dati Inps relativi al bimestre marzo-aprile 2020 con il quarto trimestre del 2009, quello con il numero maggiore di ore nella gestione Cig ordinaria durante gli anni della crisi, e il primo trimestre 2010 (quello con i valori totali di Cig più alti).

“Guardando la situazione lombarda si nota che attualmente la cassa integrazione richiesta è prevalentemente “ordinaria” e pari al 95,3% della cassa richiesta", sottolinea Mirko Dolzadelli, segretario Cisl Lombardia con delega al Mercato del lavoro. "Questo è un elemento di distinzione con la crisi precedente, che era cresciuta contemporaneamente in tutte le gestioni, ordinaria, straordinaria e in deroga. Probabilmente questa differenza sarà in parte attenuata con la prossima rilevazione di maggio, almeno sulla cassa in deroga”.

Le domande di cassa in deroga (Cigd) decretate da Regione Lombardia al 21 maggio contengono infatti complessivamente la richiesta di più di 67 milioni di ore e quindi supereranno di molto il biennio 2009/2010 anche in questa gestione.