Fase 2: De Corato (Lombardia), 'servono militari altro che assistenti civici'

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – L'assessore della Lombardia alla Sicurezza, Riccardo De Corato, esprime contrarietà all'istituzione degli 'assistenti civici', anche alla luce del fatto che il Viminale "non sarebbe stato informato della nascita di queste nuove figure".

Secondo l'assessore, sarebbero meglio i miliari. "Gli 'assistenti civici nascono col piede sbagliato visto che anche all'interno della maggioranza governativa sono state espresse contrarietà. Questi 'assistenti' non possono far altro che ricordare alle persone, specialmente nelle zone della movida, che sarebbe bene non assembrarsi. Non hanno, infatti, alcun potere sanzionatorio". Piuttosto, "i ministri dell'Interno e della Difesa dovrebbero aumentare in Lombardia il numero degli uomini che già indossano una divisa, militari e forze dell'ordine, affinché siano loro a presidiare il territorio, impedendo la formazione di assembramenti".