Milano: oltre 500 furti, denunciati 5 dipendenti di Poste Italiane

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Appropriazione indebita. E' di questo che devono rispondere cinque dipendenti del centro di meccanizzazione di Poste Italiane di Milano 'Roserio' finiti nel mirino dell'operazione dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta, coordinati dal pm Sergio Spadaro che ha potuto servirsi della collaborazione dell'azienda Poste Italiane. I cinque – due uomini e tre donne tutti di nazionalità italiana residenti nel capoluogo lombardo – sono accusati di centinaia di episodi.

In particolare, attraverso la "stretta collaborazione con il fraud management di Poste Italiane" si è potuto ricostruire "l’escalation predatoria: più di 500 i casi accertati", iniziati verso la fine del 2019 su missive e pacchi in transito presso il centro. Dall’analisi della frequenza degli episodi criminosi, dalla tipologia della corrispondenza manomessa e da vari servizi di appostamento e video controllo – grazie all’installazione di microcamere nascoste – è stato possibile indirizzare l’indagine su uno specifico settore dello smistamento denominato 'corrispondenza 1' e sul personale preposto.

Con l’installazione delle telecamere si è potuto individuare come i dipendenti, nel corso dello smistamento della corrispondenza, sottraevano pacchi e buste da lettera riponendole all’interno di un borsello – tipo marsupio – legato in vita sotto il giubbotto, dopodiché, nei pressi del proprio armadietto di servizio ne verificavano il contenuto e, se ritenuto d’interesse, se ne impossessavano.

A casa degli indagati, durante le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria è stata rinvenuta "moltissima corrispondenza trafugata con ancora le buste e gli indirizzi di mittenti e destinatari". I dipendenti sono stati denunciati per il reato di appropriazione indebita con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni d’ufficio, nonché per violazione e sottrazione di corrispondenza. Per quanto concerne la corrispondenza sequestrata sarà cura della società farla giungere ai legittimi destinatari.