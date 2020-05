Carceri: Fico, 'Stato investa su giovani, anche quelli in istituti minorili'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "Io credo che lo Stato debba investire tutto sui giovani, anche sui giovani all'interno di istituti minorili, è lì che è la nostra forza, lì la società può crescere e creare un mondo migliore. La nostra Costituzione dice che la pena non può essere una mera punizione" me che introduce "in un nuovo percorso: io vi auguro di essere in questo percorso e avere la forza di riuscire a realizzare i vostri sogni". Così il presidente della Camera Roberto Fico, in un video postato su Facebook dopo aver "partecipato, seppur a distanza, all'inaugurazione di una mostra di opere realizzate dalle ragazze dell’Istituto penale per minorenni di Pontremoli".

"Ogni anno queste ragazze concludono il ciclo di laboratori artistici con un’iniziativa come questa.

Vista l’emergenza che stiamo vivendo – spiega Fico – hanno organizzato un evento online, un modo diverso per valorizzare il percorso seguito. Sono convinto che progetti come questo, capaci di contribuire, in senso rieducativo e formativo, alla vita dei giovani, forniscano gli strumenti necessari per rientrare nella società".

Il presidente della Camera ringrazia dunque le ragazze che hanno organizzato la mostra per "aver trovato la forza" di metterla in piedi "in questo difficile momento che stiamo vivendo. Quando parliamo di artigianato e di arte parliamo di un'espressione artistica che ci aiuta a trovare una strada migliore dentro e fuori di noi". Fico conclude il suo video con un auspicio: "spero di riabbracciarvi presto e stringervi appena passata questa emergenza".