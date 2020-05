Coronavirus: Ocse, in 1°trim. pil area euro -3,8%

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Nel primo trimestre dell'anno il pil nell'area dell'euro ha registrato un calo del 3,8% contro +0,1% nel trimestre precedente. Nell'Ue invece il calo è stato del 3,3% contro +0,2% nel trimestre precedente. Lo rende noto l'Ocse che oggi ha diffuso stime provvisorie. In Francia il pil ha registrato un calo del 5,8%, in Italia del 4,7%. In Germania la contrazione è stata del 2,2%. Nel Regno Unito il calo è stato del 2%.