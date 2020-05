Elezioni: Bernini (Fi), 'voto il 20 settembre danno al Paese'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "Se la maggioranza è intenzionata a proporre come presunta mediazione per l’election day la data del 20 settembre, significa che ancora una volta finge di coinvolgere l’opposizione e poi si arrocca a difesa dei suoi interessi politici, che non coincidono mai con quelli del Paese. Votare il 20 settembre sarebbe un colpo alla stagione turistica e uno schiaffo alla democrazia, con la raccolta di firme in piena estate e una campagna elettorale forzatamente imperfetta. Forza Italia ritiene che per tutti questi innegabili motivi sia opportuno votare a ottobre". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.