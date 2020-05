Fase 2: Salvini, 'in settimana a Inps per garanzie su cassa integrazione'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "Questa settimana andremo alla sede dell'Inps per chiedere che tutti gli italiani che aspettano da mesi la cassa integrazione abbiano finalmente questo assegno sul conto corrente, per chiedere che nel decreto che verrà in discussione in Parlamento non siano garantite solo nove settimane". Lo dice il segretario della Legga, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

"Pensate l'assurdità -aggiunge- il governo ha previsto nove settimane di cassa integrazione da qui fino a fine ottobre: è evidente che il calendario ne comprende 21 di settimane. Quindi se il governo mette a bilancio 9 settimane di cassa integrazione ma le settimane saranno 21, vuol dire che milioni di lavoratori e milioni di imprenditori, artigiani, commercianti, partite Iva, avranno settimane e settimane di nulla, di vuoto, di buco, di fame, di zero".

"Quindi andremo sotto la sede dell'Inps, il cui presidente, peraltro, poche ore fa, ha detto stiamo riempiendo gli italiani di soldi. Qualcuno veramente vuol far arrabbiare gli italiani, il dubbio mi sta venendo, che non sia non solo incapacità, improvvisazione, ma sia veramente una strategia".