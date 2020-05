Lombardia: approvato emendamento a sostegno inquilini case Aler

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Le risorse provenienti dalle valorizzazioni degli alloggi Aler per tutto il 2020 saranno utilizzati per sostenere gli inquilini morosi incolpevoli e per le manutenzioni ordinarie. È quanto prevede un emendamento del Partito Democratico, prima firmataria la consigliera Carmela Rozza, alla legge di revisione normativa ordinamentale 2020 approvata oggi in Consiglio regionale. Di analogo contenuto un ordine del giorno della Lega, anch’esso approvato in modo bipartisan dall’Aula.

“L’emergenza Covid ha messo ancora più in crisi persone con lavori precari o con piccole attività", spiega Rozza. Con l’approvazione dell’emendamento "abbiamo messo in legge il principio che le risorse che entreranno nelle casse delle Aler nel corso del 2020 in virtù delle valorizzazioni andranno utilizzate per gli inquilini, e non è poco.

Sono lieta che su questo punto sia stato possibile avere un’interlocuzione positiva con il gruppo della Lega".