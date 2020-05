Open arms: Salvini, 'grazie a senatori'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "Grazie ai senatori che hanno deciso liberamente". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, dopo la decisione della Giunta delle Immunità del Senato, che ha stabilito che "tutto il governo era d'acordo, anche quella pezzo di governo dei Cinquestelle, da Conte a Di Maio, che dicono non sapevamo niente, non eravamo d'accordo. Ma come? Era nel programma comune, era nell'azione comune di governo, erano blocchi concordati per svegliare l'Europa. Io non ho cambiato idea rispetto all'anno scorso, qualcun altro sì, però così è andata".