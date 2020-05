Pavia: Arpa e vigili sequestrano discarica abusiva a Vigevano

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – L'Arpa Lombardia ha sequestrato una discarica abusiva di rifiuti nel territorio di Vigevano, in provincia di Pavia. "Un altro colpo messo a segno per la tutela del territorio", commenta il presidente di Arpa Lombardia, Stefano Cecchin. "Questa volta il nostro dipartimento di Pavia è stato chiamato a supporto della Polizia locale del comune di Vigevano sequestrando, d’intesa con la Procura della Repubblica di Pavia, una discarica abusiva, in territorio agricolo, di circa 500 metri cubi, classificati come rifiuti urbani ingombranti non pericolosi, in un’area complessiva di 1.500 metri quadri". Al momento, non ci sono problematiche ambientali, mentre è stato identificato dalla polizia locale il proprietario di una ditta individuale che negli anni aveva dato il via al deposito abusivo.

"Il modello pavese, come è stato definito in questi anni, funziona egregiamente, soprattutto se viene svolto in sinergia con le amministrazioni comunali e l’ausilio delle nuove tecnologie di osservazione terrestre come i droni".