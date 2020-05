Renault: Macron, 'lunedì tavolo su dossier, prestito di 5 mld dipenderà da esito'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "Lunedì il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire presiederà un tavolo con Renault, con l'insieme degli industriali e dell'indotto del gruppo, con i sindacati e gli enti locali in modo da trovare delle soluzioni. Il prestito di 5 miliardi di euro dello Stato non sarà concluso prima della fine delle trattative e dipenderà dall'esito di queste discussioni". Ad annunciarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in occasione della presentazione del piano a sostegno del settore. Renault nei giorni scorsi aveva annunciato l'intenzione di chiudere quattro stabilimenti in Francia a causa delle ripercussioni legate all'emergenza coronavirus.