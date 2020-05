Coronavirus: Ats, a Bergamo 3.239 tamponi in una settimana

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – I 198 positivi di oggi all'Ats di Bergamo risultano da "168 tamponi processati da un laboratorio privato" e sono "generati da 885 tamponi effettuati a seguito di circa 8mila test sierologici somministrati". E' quanto precisa l'ats in una nota. In più, 22 provengono da un’iniziativa sperimentale di un istituto di ricerca bergamasco, 8 sono legati alle attività di tamponamento ordinario da parte di Ats Bergamo. Il numero di tamponi dell'Ats di Bergamo dal 18 al 23 maggio è di 3.239 unità.

"In ogni caso tutti i positivi sono presi in carico dall’Agenzia di Tutela della Salute per la sorveglianza attiva attraverso il Dipartimento di Prevenzione", spiega ancora l'Ats.