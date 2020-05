Coronavirus: Fitoussi, 'eurobond l'unico modo di fare le cose in modo solidale'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Gli eurobond sono l'unico modo di fare le cose in modo solidale". Ad affermarlo è l'economista francese Jean-Paul Fitoussi, docente all'istituto di studi politici di Parigi e all'Università Luiss di Roma nel corso di un'audizione alla Commissione Politiche Ue alla Camera dei Deputati. Fitoussi si dice contrario a piani legati "alla condizionalità" per far fronte all'emergenza coronavirus: "non mi piace la condizionalità. Abbiamo avuto l'esempio della Grecia e se vediamo quello è successo è stato un disastro. La speranza di vita è diminuita, la mortalità infantile è aumentata. Abbiamo aiutato la Grecia? Chi può crederlo", aggiunge l'economista.

Per quanto riguarda un eventuale allargamento dell'Ue, Fitoussi si dice favorevole ma dopo il cambiamento di alcune regole. "Non credo che possiamo allagare senza cambiare prima.

Ho sempre preferito prima l’approfondimento e dopo l’allargamento. Non sono contro l'allargamento ma se ci sarà sempre la necessità di una unanimità allora questo significa che Cipro conta come l'Italia e che Malta conta come la Francia e la Germania e questo non va bene. Diventa ridicolo. Ci vuole una Federazione per poi poter allargare", spiega l'economista francese.