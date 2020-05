Coronavirus: Fontana convocato da pm Bergamo

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – O venerdì o sabato, la data non è ancora stata decisa, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, sarà sentito dalla Procura di Bergamo come "persona informata sui fatti" in merito all'inchiesta aperta dagli inquirenti sulla mancata istituzione della zona rossa nella bergamasca e su altri aspetti controversi della gestione dell'emergenza sul territorio. Lo conferma l'avvocato del governatore, Jacopo Pensa. Con lui, un altro giorno, dovrebbe essere sentito dai pm anche Giulio Gallera, l'assessore al Welfare della Regione Lombardia.