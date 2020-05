Coronavirus: in Lombardia +58 morti, calano pazienti in terapia intensiva

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Ci sono otto persone in meno ricoverate in terapia intensiva rispetto a ieri in Lombardia e il totale complessivo dei posti occupati da pazienti covid19 scende a 175, in costante discesa. Sale il numero dei ricoverati in ospedale, meno gravi, con un +4, portando il totale complessivo a 3.626 ricoverati.

Le vittime invece aumentano ancora e nelle ultime 24 ore sono 58, per un totale complessivo di 15.954 nella sola Lombardia. Ieri erano stati 22.