Elezioni: Calabria (Fi), 'da governo arroganza e analfabetismo democratico'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Mentre da un lato predica un dialogo costruttivo da parte dell’opposizione, dall’altro il governo chiude le porte in faccia a ogni confronto: è già successo sui provvedimenti per contrastare la pandemia e si sta ripetendo in modo inaccettabile sull’indicazione della data per le amministrative e il referendum”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera.

“L’intenzione di programmare le elezioni il 20 settembre, insieme al referendum, è l’ennesima prova di arroganza e di analfabetismo democratico. Come un rullo compressore, la maggioranza -aggiunge l'esponente azzurra- piega l’andamento del Paese al proprio tornaconto, impedendo lo svolgimento di un serio confronto elettorale e una scelta meditata dei cittadini sulle modifiche costituzionali. È una vergogna”.