Fase 2: Fico, 'Parlamento determinante per migliorare decreti' (2)

(Adnkronos) – Sul decreto liquidità, sottolinea Fico, è stato svolto "un lavoro articolato e condiviso che ha permesso di modificare e migliorare moltissimi aspetti del decreto. Alcuni esempi: la semplificazione delle procedure per l’accesso ai prestiti delle piccole e medie imprese; l’innalzamento del prestito minimo e del tempo di restituzione; le nuove norme sulla responsabilità aziendale in caso di contagi; le norme fiscali sulla rivalutazione dei beni d’impresa; il rafforzamento dei paletti per poter accedere ai prestiti garantiti da Sace, dunque una misura che impedisce le delocalizzazioni e rafforza il divieto di distribuzione dei dividendi".

"Se anche i dati di questa legislatura hanno evidenziato questa capacità del Parlamento di trasformare il contenuto dei decreti, nell'esame del dl Liquidità -spiega il presidente della Camera- questa caratteristica è stata ancora più marcata: ben 228 emendamenti approvati in commissione, 116 della maggioranza, 91 dell'opposizione e 21 dei relatori".

"Voglio ringraziare tutti i Gruppi parlamentari per l’attività svolta, per il senso di responsabilità e per aver instaurato in commissione quel clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione ancor più necessario nelle fasi emergenziali. Mi auguro -conclude Fico- che lo stesso spirito guidi il lavoro non semplice che ci attende sul decreto Rilancio".