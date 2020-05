Fase 2: Sala, 'non è bello essere trattati da untori'

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – "Qui a Milano di accenti milanesi se ne sente pochi, noi abbiamo sempre accolto da tutta Italia, da tutto il mondo. In un momento in cui siamo in difficoltà sentirci trattare da untori non è la cosa più bella della vita". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, al Tg La7, a proposito della richiesta di test sierologici da parte di alcune Regioni come Sicilia e Sardegna.

Il sindaco oggi ha avuto un duro botta e risposta con il governatore sardo Christian Solinas. "Serve – dice – un po' di chiarezza su questa materia, si sta giocando con la nostra piccola possibilità da lombardi di andare a trovare un parente, al mare o in montagna". Innanzitutto, "bisogna capire se il 3 si può uscire dalla Lombardia, in tal caso ubbidiamo".