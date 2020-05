Lombardia: Pizzul (Pd), 'solidarietà a Fontana, buona politica rispetta avversari'

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – "Esprimiamo al presidente Fontana la nostra solidarietà umana per gli attacchi ricevuti da una formazione estremista e per la conseguente assegnazione della scorta. La contrapposizione politica, per noi, ha sempre confini ben precisi e invalicabili, ma non è un mistero che la politica in questi ultimi anni si sia molto incattivita, con le responsabilità su cui ognuno può giudicare da sé. La politica, quella buona, dovrebbe coltivare il confronto leale e rispettoso dell’avversario, e difendere sempre le regole che tutelano la democrazia, a partire dal rispetto per le minoranze". Così il capogruppo del Pd in Regione, Fabio Pizzul, dopo la notizia dell’assegnazione della scorta al presidente della Regione Attilio Fontana per gli attacchi della formazione estremista Carc.