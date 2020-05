Lombardia: Sileri, 'massima vicinanza a Fontana, clima pesante'**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "Apprendo dalla stampa e confermato dallo stesso presidente della Lombardia, che anche ad Attilio Fontana è stata assegnata una scorta dalla Prefettura, in questo caso di Varese. Decisione che mi rattrista molto perché testimonia un clima pesante nel nostro Paese". Così in una nota il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

"Voglio dare tutta la mia vicinanza al presidente perché chi subisce minacce, pressioni, insulti, come leggo in queste ore anche per altri, non solo esponenti politici, ha bisogno di vicinanza e sostegno, di dialogo e di confronto, di non essere mai isolato, di non avere il vuoto intorno", conclude.