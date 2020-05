Mafia: arresti Palermo, tra gli estorsori anche la prima vittima Covid in carcere**

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) – C'è anche Vincenzo Sucato, l'anziano uomo d'onore palermitano morto di recente per Coronavirus in carcere, la prima vittima del Covid detenuto, nell'inchiesta che all'alba di oggi ha portato a otto arresti nel palermitano. Come hanno ricostruito gli investigatori è stata registrata una richiesta estorsiva di 12.000 euro ai danni di una ditta edile, impegnata nei lavori di costruzione di una palazzina a Misilmeri, "perpetrata da Salvatore Sciarabba e Giuseppe Bonanno, detto “Andrea”, ma anche dall’anziano uomo d’onore Vincenzo Sucato", dicono gli inquirenti. Sucato era ristretto nel carcere di Bologna a seguito dell’esecuzione di “Cupola 2.0”. E' morto il 2 aprile 2020.