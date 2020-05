Migranti: Alarm phone, 80 in pericolo in acque Sar maltesi

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) – "Sos! All'alba 80 persone in pericolo fuggite dalla Libia ci hanno chiamato dalla Sar maltese. Abbiamo subito informato le autorità alle 4.19 ma di nuovo Rcc Malta non dà informazioni sulle attività Sar. Alle 6.23 abbiamo sentito le persone per l'ultima volta. Urge soccorso". Lo scrive su Twitter Alarm phone.