Rifiuti: traffico illecito e discariche abusive, eseguite 16 misure cautelari

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Sono 16 le misure cautelari – sei in carcere, tre agli arresti domiciliari e sette con obbligo di firma – eseguite dagli uomini del Noe su richiesta del sostituto procuratore della Dda di Torino Enrico Arnaldi di Balme – il gip è Giacomo Marson – nei confronti di soggetti ritenuti responsabili in concorso, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti e realizzazione di discariche abusive in Piemonte, Lombardia e Veneto.

Nel corso delle indagini "sono stati sottoposti a sequestro 9 capannoni industriali riconducibili ad aziende operanti nel campo del trattamento dei rifiuti unitamente a vari automezzi – anche appartenenti a società di trasporto – utilizzati nelle attività criminali, per un importo complessivo di circa 3.000.000 di euro", si sottolinea nella nota del Noe.

L'operazione, che stamane ha impegnato circa 200 militari, ha interessato Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia.