Coronavirus: Conte, 'crisi senza precedenti, ha mostrato fragilità globale'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "L'umanità sta attraversando una crisi che non ha precedenti per dimensioni e portata: una crisi che non conosce confini e non risparmia alcuna regione, minaccia la salute pubblica ma sfida anche i nostri sistemi sociali ed economici". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento 'Financing for development in the era of covid -19 and beyond' promosso dalle Nazioni Unite, Canada e Giamaica.

"Il virus ha mostrato la nostra fragilità globale – ha rimarcato il presidente del Consiglio – Dobbiamo ora rafforzare la nostra capacità di ripresa e i nostri sistemi sanitari, ma anche proteggere e ricostruire, su nuove basi, il nostro tessuto sociale ed economico. Dobbiamo trasformare questa crisi in un'opportunità per trasformare le nostre società".