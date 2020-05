Coronavirus: Le Maire ai 4 'frugali', 'mi appello a loro senso responsabilità, piano Ue storico'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Mi appello nuovamente ai 4 Stati membri", Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, i cosiddetti paesi 'frugali', di fare prova di ragionevolezza e di senso delle responsabilità. L'accordo proposto dal presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen è storico: per l'ammontare delle risorse, che è di 750 miliardi di euro; per il metodo, per la prima con il debito comune si dimostra solidarietà; e infine riafferma il carattere assolutamente centrale della coppia franco-tedesca Macron-Merkel". Ad affermarlo ai microfoni della tv 'France 2' è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire.

"Auspico che un accordo possa essere trovato nelle prossime settimane tra i paesi Ue, prima dell'estate", aggiunge il ministro. "L'Ue non ha mai conosciuto una crisi economica di tale gravità, ora la risposta deve essere rapida", sottolinea Le Maire.