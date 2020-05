Coronavirus: Ocse, in 1°trimestre in G20 export -4,3%, import -3,9%

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Le misure di lockdown per far fronte all'emergenza coronavirus hanno pesantemente colpito il commercio internazionale. Nel primo trimestre le esportazioni nei paesi del G20 hanno registrato un calo del 4,3% rispetto al quarto trimestre del 2019 mentre le importazioni una flessione del 3,9%. Lo rende noto l'Ocse in un comunicato precisando che attualmente si tratta del livello più basso registrato dal secondo trimestre del 2017.

Francia, India, Italia e Regno Unito, che hanno introdotto le misure di lockdown a marzo, hanno registrato una flessione delle loro esportazioni rispettivamente del 7,1%, del 9,2%, del 4,9% e del 7,8% mentre le importazioni sono diminuite del 7%, 2,3%, 5,6% e 6,5% rispettivamente.

In Germania il calo è stato inferiore: le esportazioni e le importazioni hanno registrato una flessione rispettivamente del 3,5% e del 2,4%.