Coronavirus: Starace, '3/4 dipendenti Enel in Italia e Spagna in smart working fino a natale'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "In Italia e in Spagna, per un totale di circa 23 mila dipendenti del gruppo Enel, il ¾ dei dipendenti resterà in smart working fino a natale. Non c'è sicurezza che ci sarà una novità fino ad allora per quanto riguarda il vaccino e quindi vogliamo evitare ai dipendenti di prendere metro, treni o autobus per fare una cosa che hanno dimostrato di poter far da casa". A ribadirlo è l'ad di Enel, Francesco Starace partecipando all'Asvis Live. "Lo smart working episodico sarà a medio termine anche visto la buona performance fatta dal gruppo", sottolinea Starace.