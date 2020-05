Coronavirus: Starace, 'sostenibilità essenziale se vogliamo uscire da questa crisi'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "La sostenibilità è essenziale se vogliamo uscire da questa crisi". A sostenerlo, intervenendo all'Asvis Live 'verso una ripresa trasformativa all’insegna di resilienza e sostenibilità', è l'ad di Enel, Francesco Starace sottolineando che la Commissione Ue che già a gennaio scorso stava spingendo in questa direzione ha fatto bene. "I nostri piani – sottolinea – che già andavano in quella direzione non potranno che essere rafforzati per arrivare ad un sistema più resiliente, più verde, più competitivo e più sicuro dal punto di vista energetico. La tecnologia ci stava già spingendo in questa direzione", spiega Starace.