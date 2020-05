Fase 2: Bonomi, 'a rischio tra 700mila e 1 mln di posti di lavoro'**

Milano, 28 mag. (Adnkronos) – "Questo rischio c'è. Aspettiamo i dati di fine maggio ma si parla di qualcosa come 700mila/1 milione di posti di lavoro che sarebbero a rischio, poi sono bloccati per decreto ma il rischio esiste. In Italia si è sempre pensato che il lavoro venisse per decreto, ma l'economia è qualcos'altro". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante un evento di Fondazione Fiera. "I posti di lavoro si creano – dice – se c'è crescita, se ci sono investimenti, il problema dell'automotive non si risolve con la cassa integrazione".

E ancora, sui grandi dossier come Ilva e Aspi, Bonomi sottolinea che "sono affrontati dal punto di vista del dividendo elettorale". Come Paese, continua, "non riusciamo a fare un salto di qualità, tutti pensano che prima o poi ci sarà lo Stato che interviene con sussidi a pioggia, ma le risorse sono finite, da un pezzo".