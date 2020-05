Fase 2: Conte ad Onu, 'agiamo insieme per ripresa sostenibile e resiliente'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Oggi siamo chiamati a delineare un futuro migliore" soprattutto "per le giovani generazioni, attraverso il loro impegno attivo. Dobbiamo agire tutti insieme per una ripresa sostenibile e resiliente: una ripresa migliore, che includa un rinnovato approccio all'energia e alla transizione verde, alla trasformazione digitale, alla sicurezza alimentare, alla finanza e all'occupazione sostenibili, all'emancipazione delle donne e un'equa distribuzione delle opportunità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento 'Financing for development in the era of Covid -19 and beyond' promosso dalle Nazioni Unite, Canada e Giamaica.

"La nostra presidenza del G20 metterà le persone, il pianeta, la prosperità in cima all'agenda – ha assicurato il presidente del Consiglio – L'agenda 2030 e l'accordo di Parigi continueranno a essere i pilastri della nostra azione.

Sfrutteremo anche la nostra partnership con il Regno Unito" in vista del COP26.