Fase 2: Crimi, 100mila domande Red conferma, ce ne era bisogno

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Le 100.000 domande presentate in pochi giorni per il Reddito di emergenza confermano come ci fosse estremo bisogno di questa misura per sostenere chi in questi mesi ha perso ogni forma di reddito. È uno stimolo a fare ancora di più per famiglie, imprese e lavoratori in difficoltà". Lo scrive in un tweet Vito Crimi, capo politico del M5S.