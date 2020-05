Fase 2: in Cdm punto su dpcm attuativo golden power

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Questa sera in Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ci sarà anche un'informativa su un Dpcm attuativo delle norme disposte nel dl liquidità sul golden power. Il provvedimento non è ancora nero su bianco, ma sarà oggetto di confronto tra il premier Giuseppe Conte e i ministri, per definire meglio lo 'scudo' che il governo -alle prese con l'emergenza Covid-19- ha potenziato per tutelare gli asset strategici del Paese.