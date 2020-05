Fase 2: Sala, 'centrosinistra riconquisti la Lombardia'

Milano, 28 mag. (Adnkronos) – Il centrosinistra deve provare a riconquistare la Lombardia. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista alla Stampa. "Non solo possiamo provarci, ma dobbiamo. Non si tratta di approfittare delle disgrazie, ma se abbiamo delle proposte è il momento di farle valere". E su una eventuale ricandidatura a sindaco Sala dice che deciderà "dopo le vacanze. Adesso sono troppo stanco".