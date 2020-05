Scuola: Carfagna, 'solidarietà ad Azzolina, no ad attacchi personali'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “‪La critica politica non deve mai sfociare in attacchi personali e volgari. Si possono non condividere le decisioni che la ministra Lucia Azzolina sta prendendo sulla scuola, ma le esprimo solidarietà per le minacce che sta subendo, gravi a tal punto da farle assegnare la scorta”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.