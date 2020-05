Sicilia: Musumeci, 'presi in giro da Anas, è una zavorra che qui ha consacrato suo fallimento'**

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) – "L'Anas in Sicilia ha consacrato il suo fallimento, è una zavorra. Siamo stati presi in giro per troppo tempo. Adesso basta. La sua condotta è disarmante. Riescono a prendere in giro tutti noi e abbiamo fatto finta di stare al gioco". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci che oggi ha annunciato un'azione giudiziaria nei confronti dell'Anas. "E' inefficiente sia l'Anas nazionale che regionale, le interlocuzioni personali sono sempre importanti ma non è possibile che la mia regione debba essere trattata come fosse terra coloniale – dice – sul piano legale saranno guai, è venuto meno il rapporto di fiducia con Anas e non escludiamo, dopo avere incontrato il ministro per le Infrastrutture, di mettere in discussione anche l'accordo quadro".