Terrorismo: Fico, 'rafforzare impegno istituzioni in ricerca verità' (3)

(Adnkronos) – "Tra questi – ricorda il presidente della Camera – anche quelli formati ed acquisiti dalla Commissione monocamerale di inchiesta sui risultati della lotta al terrorismo e le cause che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi, attiva nel corso della IX legislatura. Sono stati avviati contatti con il Senato affinché nel portale confluiscano anche i documenti, liberi e declassificati, formati e acquisiti dalle commissioni di inchiesta presiedute da senatori".

"La prosecuzione di questa azione presso le Camere, deve accompagnarsi – sottolinea dunque Fico – anche ad un costante monitoraggio dell’attuazione delle direttive adottate dai Presidenti del Consiglio dei ministri pro-tempore al fine di rendere pubblici i documenti relativi ad alcuni tragici eventi degli anni di piombo. Non possiamo, come ho già detto in più occasioni, nascondere che i risultati raggiunti sinora nell'applicazione della Direttiva dell'aprile del 2014, non sono soddisfacenti e suscitano un comprensibile senso di delusione tra le associazioni dei familiari delle vittime e, in generale, nell'opinione pubblica".

Da qui l'invito a "rafforzare" l'impegno delle Istituzioni nel percorso di ricerca della verità.